Güvenlik Kamerası da Hırsızlara Engel Olamadı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir esnaf, bezdiği hırsızlık olaylarından kurtulmak için iş yerine güvenlik kamerası taktı ancak iş yeri yine soyuldu. Esnaf, dükkanının iki yılda 40 kez soyulduğunu belirtti.

Kızıltepe ilçesi Ali Ertaş Caddesi'nde ev eşyası satışı yapan bir iş yeri, iki yıldır hırsızların uğrak yeri haline geldi. 19 yaşındaki Mübarek Ortaç'ın işlettiği dükkan, iki yılda toplam 40 sefer soyuldu. İş yerinde battaniyeden çocuk arabasına kadar birçok eşya çalındı. Hırsızlardan bezen Ortaç, çareyi iş yerine güvenlik kamerası takmakta aradı. Hırsızlar kameralara rağmen dükkanı yine soydu.

Yaşanılan son hırsızlık olayı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde dükkanın önüne gelen orta yaşlardaki bir şahıs, sağına soluna baktıktan sonra gözüne kestirdiği elektrikli ısıtıcıyı müşteri gibi inceledi. Bir müddet daha bekleyen şahıs, aldığı soba ile birlikte yürüyerek kayıplara karıştı.

Hırsızlardan dolayı huzurlarının kalmadığını belirten Mübarek Ortaç, "İki senedir eşyalarımız çalınıyor. Yorgan ve arabalarımız çalınıyor. Hırsızların önüne geçmek için güvenlik kamerası taktırdık ama yine fayda etmiyor. Sobalarımız çalındı. Önlem olarak güvenlik kamerası taktırdık ama yine hırsızlık olaylarının önüne geçemedik. Biz paranın arkasında değiliz. Sadece hırsızlığın azalmasını istiyoruz. Burada rahat bir şekilde iş yapmak istiyoruz. Bu hırsızlar yüzünden huzurumuz kalmadı" dedi. - MARDİN