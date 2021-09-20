Güvenlik kameralarından tespit edilen hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
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Güvenlik kameralarından tespit edilen hırsızlık şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel
Güvenlik kameralarından tespit edilen hırsızlık şüphelisi yakalandı

OSMANİYE'de 53 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi G.A. (31), güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

OSMANİYE'de 53 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi G.A. (31), güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 15 günde Eyüp Sultan, Baş Mahalle ve Yedi Ocak mahallelerinde cep telefonu ile bisikletlerin çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce 53 ayrı suçtan kaydı bulunan G.A. olduğunu tespit etti. Fiziki takip sonucu yakalanan G.A. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan G.A. tutuklandı.Rahat tavırları ile dikkat çeken G.A'nın girdiği adreslerde hırsızlık yaptıktan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor. G.A.'nin o anları anbean güvenlik kameralarına yansıdı.


Güvenlik kameralarından tespit edilen hırsızlık şüphelisi yakalandı

Güvenlik kameralarından tespit edilen hırsızlık şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri
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