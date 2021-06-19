Güvenlik görevlisi, taciz iddiasıyla erkek meslektaşından şikayetçi oldu
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Güvenlik görevlisi, taciz iddiasıyla erkek meslektaşından şikayetçi oldu

Güvenlik görevlisi, taciz iddiasıyla erkek meslektaşından şikayetçi oldu
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da otogarda görevli güvenlik görevlisi F.A. (32), kendisini taciz ettiğini iddia ettiği erkek meslektaşı M.K.'den (50) şikayetçi oldu.

ANTALYA'da otogarda görevli güvenlik görevlisi F.A. (32), kendisini taciz ettiğini iddia ettiği erkek meslektaşı M.K.'den (50) şikayetçi oldu.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 13 Haziran günü saat 22.30 sıralarında, yolcu peronunda kapıya yaklaşan güvenlik görevlisi F.A.'nın yanına gelen meslektaşı M.K., iddiaya göre sürtünme yoluyla tacizde bulundu. Durumu amirlerine bildiren F.A., Kepez ilçesi Sakarya Polis Merkezi Amirliği'ne giderek meslektaşı M.K.,'den şikayetçi oldu. İhbar üzerine polis merkezine getirilen M.K. ise F.A.'nın kendisine hakaret ettiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi. Güvenlik kameralarına yansıyan 7- 8 saniyelik taciz görüntüsü ise polisin delil dosyasına girdi. Otobüs firması, M.K.'nın görev yerini değiştirdi.Olayın ardından sinir krizi geçirip rapor alan F.A., psikolojisinin bozuk olduğunu ve konuşmak istemediğini belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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