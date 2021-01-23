Güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu, kızı fenalık geçirdi
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Güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu, kızı fenalık geçirdi

23.01.2021 17:16 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:19
Güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu, kızı fenalık geçirdi

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi olan Necati Düzgören (50), güvenlik kulübesinde ölü bulundu.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi olan Necati Düzgören (50), güvenlik kulübesinde ölü bulundu. Haberi alıp, olay yerine gelen Düzgören'in kızı, sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Altınkale Mahallesi'nde meydana geldi. Bir villa sitesine kargo getiren görevli, kapıyı açan olmayınca yardım almak için güvenlik kulübesine girdi. Güvenlik görevlisi Necati Düzgören'in hareketsiz oturduğunu gören kargo görevlisi, sitede oturanlara haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Necati Düzgören'in hayatını kaybettiğini belirledi.Babasının ölüm haberini alıp olay yerine gelen kızı Esra sinir krizi geçirdi. Yüksek tansiyon hastası olduğu belirtilen, birkaç ay önc eeşinden ayrıldığı ifade edilen 3 çocuk babası Necati Düzgören'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı.


Güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu, kızı fenalık geçirdi
Güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu, kızı fenalık geçirdi
Güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu, kızı fenalık geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veli KÖKEN

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