Güven'den Vali Soytürk'e Ziyaret

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven ve beraberindeki heyet, Vakıflar Haftası dolayısıyla Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Güven, ziyaretinde, Vali Soytürk'e hafta kapsamında kentte yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Bölge Müdürü Güven, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, vakıfların geçmişte olduğu gibi bugün de insanlar arasında yardımlaşma, karşılıklı sevgi ve saygı hislerinin geliştirilmesi adına önemli rol oynadığını söyledi.

İsa Güven, şunları kaydetti:

"Vakıflar, ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına yaptıkları değerli hizmetleri en iyi şekilde devam ettirebilmenin çabası içerisindedir. Büyük ve özveri isteyen bir kuruluşun yönetimini üstlenen Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak vakıflarımızın amacına uygun şekilde hizmet görecekleri ortamı hazırlamayı büyük görev addediyoruz."

Kaynak: AA