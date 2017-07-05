Gusad Başkanı Özmen, Kızıltepe'deki Hububat ve Ticaret Merkezi'ni Ziyaret Etti

Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Başkanı Erhan Özmen, "Yüzde 45 gümrük vergisi ile 200 dolarlık referans fiyat, buğday üreten çiftçimize herhangi bir zarar vermeyecek şekilde ayarlanmıştır." dedi.



Özmen, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Hububat ve Ticaret Merkezi'ni ziyaret ederek, açıklamalarda bulundu.



Buğday hasadı bakımından Güneydoğu ve Türkiye'nin verimli bir sene geçirdiğini belirten Özmen, TÜİK ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tahminlerine göre bu yıl 22 milyon ton buğday rekoltesinin beklendiğini söyledi.



Türkiye'nin dünya un üretimin yüzde 25'ini tek başına yaptığını kaydeden Özmen, "Türkiye kaliteli buğday üretmek zorunda çünkü 80 milyon insanı besliyoruz. Bunun yanında 20 milyon turist geliyor. Bir de 150 ülkeye un ihracatı yaparak dünya birincisi konumunda. Türkiye'nin, dünya ununun yüzde 25'ini tek başına yapıyor olabilmesi önemli." diye konuştu.



Özmen, dünya un ihracatının 3,5 milyon tonunu Türkiye yaparken, bunun yaklaşık 850 bin tonunu Mardin'in gerçekleştirdiğini aktardı.



Mardin ve bölge çiftçilerinin çok kaliteli buğday üretmeye başladıklarını, bundan dolayı çiftçilerin yüzde 20 daha yüksek değerle ürünlerini sattıklarını dile getiren Özmen, şöyle devam etti:



"Ortadoğu'daki un rakibimiz İran. Irak ve diğer Ortadoğu ülkelerine giden İran ununun Türkiye ve Mardin'den giden una asla rakip olamayacağını gördüm. İran'ın buradaki un ile rekabet etmesi neredeyse imkansız. Bu yıl Suriye'deki un ihracatımız da yükselecek. 2017 yılındaki un ihracatımız 2016 yılından daha yüksek olacak."



İthal buğdayda vergi indirimin buğday üreticilerini etkilemeyeceğini kaydeden Özmen, "Buğdayda gümrük oranları yüzde 130'dan yüzde 45'e indirildi. Bunun yanı sıra Ekonomi Bakanlığımız 200 dolar referans fiyat getirdi. Dünyada buğday fiyatları ne kadar düşerse düşsün gümrük vergisi referans fiyat üzerinden alınacak. Yüzde 45 gümrük vergisi ile 200 dolarlık referans fiyat, buğday üreten çiftçimize herhangi bir zarar vermeyecek şekilde ayarlanmıştır." ifadelerini kullandı.