Gürün'de Altyapı Çalışmaları

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, ilçe genelinde yürütülen taş duvar çalışmalarını yerinde inceledi.



Gürün Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Suçatı Yeşilyurt ve Çörten mahallelerinde devam eden taş duvar çalışmalarını inceleyen Çiftçi, yol genişletme çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde süreceğini belirtti.



Cadde ve sokaklarıyla Gürün'e modern bir görünüm kazandırmak için büyük çaba harcandığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:



"Ekiplerimizle yol sorunu olan bölgelerimizde vatandaşlarımıza daha rahat ulaşım imkanı sağlamak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Suçatı Yeşilyurt Mahallesinde tamamlanan yol genişletme çalışmalarında 4 metre olan yol genişliğini yer yer 8 metreye çıkararak 200 metreküp taş duvar ördük. Karşımıza çıkan tüm zorluklara ve engellere rağmen, ekiplerimizle yoğun çaba harcıyor ve vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz."