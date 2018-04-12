Gürün'de 300 Fidan Toprakla Buluşturuldu

Sivas'ın Gürün ilçesinde 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Yassıcatepe Mezarlığı mevkindeki boş arazide düzenlenen fidan dikme etkinliğine Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Gürün Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Uğur Özinan, Yassıcatepe Mahalle Muhtarı Ramiz Dere, daire amirleri ve belediye personeli katıldı.

Gürün genelinde ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, tüm mahalle, cadde ve sokaklarda bu çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Başkan Çiftçi,"Personelimizle birlikte hatıra ormanımızı oluşturduk. Bunun ilk adımını atarak, fidanlarımızı toprakla buluşturduk. İnşallah bu ağaçlar büyüyecek ve gelecek yıllarda gölgesinde oturma imkanımız olacak. Ellerindeki fidanları toprakla buluşturarak bu hayra ortak olan tüm personelime şükranlarımı sunuyorum. Daha güzel ve daha yeşil bir gürün için hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz." dedi. - SİVAS