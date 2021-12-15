Gürün 6000 m2 Kilitli Beton Parke Taşı ve 600 m3 Parke Altı Kum Alım İhalesi

Gürün 6000 m2 Kilitli Beton Parke Taşı ve 600 m3 Parke Altı Kum Alım İhalesiSivas İli Gürün İlçesi Bahçeiçi, Dürmepınar, Güldede, Kılıçdoğan, Kızılören, Mahkenli ve Osmandede Köylerine 6000 m² Kilitli Beton Parke Taşı ve 600 m³ Parke Altı Kum Alım İşi ihalesi Gürün Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılacaktır. 22/12/2021 13: 30

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