Gürültü İhbarına Giden Polisi Bıçaklayan Şüpheli Yakalandı (2)

Gürültü İhbarına Giden Polisi Bıçaklayan Şüpheli Yakalandı (2)

SALDIRGAN TUTUKLANDIAntalya'da, gürültü ihbarına giden polislerden Hasan Uslu'yu bıçaklayan, çıkan arbedede kardeşiyle birlikte bir polis memurunu da ayağından yaralayan Secat U., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Gürültü İhbarına Giden Polisi Bıçaklayan Şüpheli Yakalandı (2)

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Antalya'da, gürültü ihbarına giden polislerden Hasan Uslu'yu bıçaklayan, çıkan arbedede kardeşiyle birlikte bir polis memurunu da ayağından yaralayan Secat U., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
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