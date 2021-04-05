Gürsu Belediyesi'nden avukatlara 40 yıllık hatır hediyesi
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Gürsu Belediyesi'nden avukatlara 40 yıllık hatır hediyesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gürsu Belediyesi'nden avukatlara 40 yıllık hatır hediyesi

Gürsu Belediyesi, Avukatlar Günü dolayısıyla, adaleti sağlama yolunda zorlu mücadeleler veren avukatlara, 40 yıllık hatır hediyesi sunarak gönüllerini aldı.

Gürsu Belediyesi, Avukatlar Günü dolayısıyla, adaleti sağlama yolunda zorlu mücadeleler veren avukatlara, 40 yıllık hatır hediyesi sunarak gönüllerini aldı.

Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu'da görev yapan avukatlar ile hukukçu milletvekilleri ve siyasiler ile meclis üyesi olarak görev yapan avukatlara fincan, kahve ve çikolata hediye ederek günlerini kutladı.

Mustafa Işık, "Hak ve özgürlüklerin korunması ve savunulmasında, adaletin sağlanmasında, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin devamının mihenk taşı olarak, dürüst, onurlu ve güçlü duruşlarıyla, yılmadan verdikleri mücadelelerine saygı ve minnetle, bütün avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyorum" dedi.

Gürsu Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan avukatlara hediyeleri, Belediye Başkanı Mustafa Işık'ı temsilen Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım tarafından takdim edildi. - BURSA

Gürsu Belediyesi'nden avukatlara 40 yıllık hatır hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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