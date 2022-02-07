Gürsel Tekin ile evlenen Mehtap Özkan, Instagram hesabındaki soyadını değiştirdi

Geçen sene 16 yıllık eşi Nihan Tekin ile boşanan 57 yaşındaki Gürsel Tekin, bir süredir birlikte olduğu 32 yaşındaki sunucu Mehtap Özkan ile Çırağan Sarayı'nda sade bir törenle evlendi. Aile arasında bir törenle evlenen çiftten ilk hamle de geldi.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Uzun yıllardır medya sektöründe çalışan ve Instagram'da 92 binden fazla takipçisi bulunan Mehtap Özkan, soyadını değiştirdi. Kullanıcı adını Mehtap Özkan olarak kullanmaya devam eden sunucu, Instagram'daki adından kendi soyadını silerek Tekin soyadını ekledi.

GÜRSEL TEKİN: DÜĞÜN YERİNE SADE BİR NİKAH YAPTIK

Çırağan Sarayı'nda nikah töreni yaptığı için eleştirilen Gürsel Tekin, kendisiyle ilgili paylaşım yapan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'a cevap verdi. Nikah töreni hakkında konuşan Tekin, "Düğün yapmadık, sade bir nikah yaptık. 8 kişilik aile bireyleri ve biz ikimiz" diyerek yanıt verdi. Servetiyle ilgili eleştirilere ise sert tepki gösteren Tekin, "Servet düşmanı değilim ama servetim yok. Kirli medya, benimle ilgili servet sorgulaması yapacaksa çok kolay. Girsinler sicilime, her şeyi görebilirler" dedi.

EVLİYKEN MEHTAP ÖZKAN İLE TANIŞMIŞ

Gürsel Tekin ile Mehtap Özkan'ın nerede tanıştıkları da Tekin'in 2019'da sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle birlikte ortaya çıktı. Gürsel Tekin'in 2019'da paylaştığı tweette 'Akşam Halk TV'de Mehtap Yılmaz'ın konuğu olacağım' yazmıştı. Gürsel Tekin o dönem eski eşi Nihan Tekin ile evliydi. Tekin, 16 yıl evli kaldığı Nihan Tekin ile geçen yıl boşanmıştı. Ulaş Nazım, Barış ve Gürsel adında üç çocuğu olan Tekin'in 2 çocuğu ilk eşinden, sonuncusu ise ikinci eşi Nihan Tekin'den.