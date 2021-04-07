Gürpınar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor
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Gürpınar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı / Ali Çelik - Haberler | Güncel

Van'ın Gürpınar Belediyesi, kırsal ve merkezdeki mahallelerde stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın Gürpınar Belediyesi, kırsal ve merkezdeki mahallelerde stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Parmakkapı Mahalle yoluna stabilize malzemesi dökerek çamurdan arındırdı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Vatandaşların yaşadığı ulaşım sıkıntısını çözüme kavuşturduklarını kaydeden Tanış, "İlçemiz genelinde yürüttüğümüz parke taşı, asfalt ve stabilize çalışmaları ile ilçemiz her geçen gün modern yollara kavuşuyor. Biliyoruz ki Gürpınarımız hizmetlerin en güzeline layık ve bunun için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Gürpınar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor
Gürpınar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor
Gürpınar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor
Gürpınar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik

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