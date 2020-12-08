Gürpınar'da tandır evi yangını
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Gürpınar'da tandır evi yangını

08.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:06
Gürpınar'da tandır evi yangını

Van'ın Gürpınar ilçesinde çıkan yangında tandır evi kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde çıkan yangında tandır evi kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre yangın, Aşağı Kaymaz Mahallesi'nde meydana geldi. Kamil Aslan'a ait tandır evinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri anında müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın maddi hasara yol açtı. - VAN

Gürpınar'da tandır evi yangını
Gürpınar'da tandır evi yangını
Gürpınar'da tandır evi yangını
Gürpınar'da tandır evi yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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