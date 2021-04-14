Gürpınar Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gürpınar Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gürpınar Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Van'ın Gürpınar Belediyesi, Ramazan ayı boyunca "İftarımı Paylaşıyorum" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği yardımında bulunacak.

Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız
Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız
Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor
Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor

Van'ın Gürpınar Belediyesi, Ramazan ayı boyunca "İftarımı Paylaşıyorum" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği yardımında bulunacak.

Gürpınar Belediyesi, bünyesinde kurduğu Gürpınar İyilik Merkezi (GİMER) ile daha önce sosyal incelemesini yaptığı gerçek ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine sıcak yemek ulaştırmak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında hayırsever vatandaşların bağışladığı iftar yemekleri, hijyen kurallarına uygun şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı. Belediye araçlarıyla vatandaşların evlerine kadar götürülen yemekler, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarında yer alacak.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, projenin titizlikle hazırlandığını ve saha araştırmasının ardından hak sahibi ailelere ulaştıklarını kaydetti. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu Gürpınar'da hissettirmek istediklerini belirten Tanış, "Gürpınar İyilik Merkezimiz ismine uygun biçimde iyilik dağıtmaya devam ediyor. Bu iyiliği yaygınlaştırmak amacıyla projemize hayırsever vatandaşlarımızı da dahil ettik. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki bu dayanışma ruhu sayesinde birçok vatandaşımızın hayır duasını alacaklar. Gönül isterdi ki hep beraber aynı sofranın etrafında toplanalım. Ancak korona virüs salgınından dolayı bu yıl böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyduk. İnşallah eski Ramazanlarda olduğu gibi yine aynı sofranın etrafında iftar ezanını bekleyeceğiz" dedi. - VAN

Gürpınar Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek
Gürpınar Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Türker Ertürk Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ece Erken Demet Özdemir Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gürpınar Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 15:56:56. #1.14#

title