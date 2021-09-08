Gürpınar Belediyesi susuz kalan koyun sürüsü için seferber oldu
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Gürpınar Belediyesi susuz kalan koyun sürüsü için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Gürpınar Belediyesi susuz kalan koyun sürüsü için seferber oldu Van'ın Gürpınar ilçesinde kuraklıktan dolayı göletlerin kuruması nedeniyle susuz kalan sürünün imdadına belediye ekipleri yetişti.

Gürpınar Belediyesi susuz kalan koyun sürüsü için seferber oldu

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde kuraklıktan dolayı göletlerin kuruması nedeniyle susuz kalan sürünün imdadına belediye ekipleri yetişti.

İlçeye bağlı Dolaylı yaylasından merkeze doğru 450 küçükbaş hayvanı ile ilerleyen Bahattin Alaş, yolda göletlerin kuruması nedeniyle yetkililerden yardım istedi. Hayvanların susuzluktan telef olmak üzere olduğunu bildiren Alaş için Gürpınar Belediyesi ekipleri araçlarla su nakli gerçekleştirdi. Hayvanlarının 24 saate yakın susuz olduğunu söyleyen Alaş, "Susuzluktan dolayı hayvanların bir adım atacak takati bile kalmadı. Durumu belediyeye bildirdim. Sağ olsunlar hemen su tankeri ile yanımıza geldiler. Koyunlarım telef olmaktan kurtuldu" dedi.

(EKİP-ŞAK-Y)

Gürpınar Belediyesi susuz kalan koyun sürüsü için seferber oldu
Gürpınar Belediyesi susuz kalan koyun sürüsü için seferber oldu
Gürpınar Belediyesi susuz kalan koyun sürüsü için seferber oldu
Gürpınar Belediyesi susuz kalan koyun sürüsü için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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