Güroymaklı esnaf, biriktirdiği renkli doğal taşları işyerinde sergiliyor

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde elektrik ve su tesisatı ustası Bahtiyar Yoldaş, hobi olarak doğada topladığı yaklaşık 200 renkli taşı, işyerinde sergiliyor.

İlçenin Bağlar Mahallesi'nde yaşayan ve küçüklüğünden bu yana renkli taşlara ilgisi olan 4 çocuk babası Yoldaş (41), boş zamanlarında doğada gezerek yaklaşık 200 renkli taş topladı.

Taşları iş yerinde sergileyen Yoldaş, doğal taş merakının ilkokul yıllarında başladığını söyledi.

Doğada gezmeyi çok sevdiğini ifade eden Yoldaş, "Doğada gezerken farklı renklerde taşlar görmeye başladım. Bu kez de hobi olarak taş toplamaya başladım. Hafta sonları işim olmadığında doğaya çıkıyorum. Topladığım taşlar arasında stres taşları var. Bitlis bölgesinde yaygın olan siyah obsidyen taşları da var. Gördüğüm farklı taşları tekrar koleksiyonuma katmaya devam edeceğim." dedi.