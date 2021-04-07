Güroymak'ta öğrenciler geri dönüştürülmüş saksılara tohum ekti

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Özkavak Köyü İlkokulunda öğrenciler, geri dönüştürülmüş saksılara çiçek tohumları ekti.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Özkavak Köyü İlkokulunda öğrenciler, geri dönüştürülmüş saksılara çiçek tohumları ekti.

TEMA Ağaç Kardeşliği Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilere çevre ve doğa sevgisi konularında bilgiler verildi.

Okul Müdürü Kadir Çetin, düzenledikleri etkinliğin öğrencilerin kişisel gelişimine de katkı sunacağına inandığını belirtti.

Öğrencilerin 110 saksıda tohumları toprakla buluşturduğunu aktaran Çetin, "Bölgeyi yeşillendirme için önemli bir adımdır. Uygulanan proje kapsamında diğer öğrencilerin de bu konuda farkındalık kazanmasından çok mutluyum. Projenin uygulanmasında emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin