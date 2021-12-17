Güroymak'ta "Kütüphanesiz okul kalmayacak" projesi

Güroymak ilçesinde "Kütüphanesiz okul kalmayacak" projesi kapsamında yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleşti.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ramazan Cankaloğlu, Şehit Er Fevzi Güngür İlkokulu'nu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Okul Müdüresi Elif Okay'dan okul hakkında bilgi alan Cankaloğlu, yaptıkları faaliyetler için idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Proje kapsamında okula yapılan kütüphanenin açılışını öğrencilerle yapan Cankaloğlu, öğrencilere kitap okumanın önemiyle ilgili ve düzenli çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.