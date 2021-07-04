Gürkan, muhtarlarla bir araya geldi
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Gürkan, muhtarlarla bir araya geldi

Gürkan, muhtarlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vefa Konağı'nda Battalgazi İlçesi Mahalle Muhtarlarıyla sohbet programında bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vefa Konağı'nda Battalgazi İlçesi Mahalle Muhtarlarıyla sohbet programında bir araya geldi. Gürkan, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgiler aktararak, muhtarlardan gelen sorun ve talepleri de dinledi.

Vefa Konağında gerçekleştirilen sohbet toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri katıldı.

Sohbet toplantısında açıklamalarda bulunan Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, " Başkanımızı özellikle muhtar arkadaşlarımız çok özlemişlerdi. Başkanımızın yoğun bir tempoda çalıştığını biliyoruz. Darphane olsa para bassa başkanımızın yaptığı hizmetlere yetiştiremez. Battalgazi Muhtarlar Derneğimizin üyelerinin gönlü başkanımızla beraber. 65 mahallemizin muhtarları da başkanımızla bir arada olmak istiyor ama pandemiden dolayı bir araya gelemedik. Online olarak muhtarlarla bir toplantıya katıldık. Mahallelilik projesini anlattılar ve biz 2018 yılında anlatılan çalışmaları yaptığımızı söyledik. Toplantıya katılanlar inanamadı. Programın koordinatörü bu başarıya inanamadı. Biz her ortamda söylüyoruz. Büyükşehir güneş gibi. Kim penceresini açıyorsa güneşten faydalanıyor. Başkanımıza bir adım gelene başkanımız iki adım gidiyor. Her zaman söylüyoruz. Eğitim şart. Hizmet içi eğitim anlamında muhtarında eğitilmesi lazım, personelinde eğitilmesi lazım, yöneticilerinde eğitilmesi lazım, herkesin eğitilmesi lazım" şeklinde konuştu.

Muhtarlarla fırsat buldukça bir araya gelerek sohbet ettiklerini belirten Başkan Gürkan, " Battalgazi Belediye Başkanlığı dönemimizde muhtarlarımızla, muhtar başkan ilişkisi haricinde bir aile gibi ilişkimiz vardı. Zamanla yarışılan ve 24 saatin yetmediği bir ortamda yaşıyoruz. Dolayısıyla zaman zaman muhtarlarımızla bir araya gelemiyoruz. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olursak yapamayacağımız iş yoktur. Malatya'mızda sağladığımız huzur ortamı, birlik ve beraberlik Türkiye'ye rol model olacak. Herkesin örnek alacağı çalışmalara hemşerilerimizle birlikte imza atacağız. Biz vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla, STK'larımızla, siyasi partilerimizin hepsiyle kimseyi ötekileştirmeden hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Battalgazi Belediye Başkanlığı dönemimizde ve şuanda Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimizde aldığımız bütün kararlar oy birliği ile alınmıştır. Buda birliğin ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu ve Malatya paydası altında herkesin buluştuğunu gösterir. Ben Battalgazi muhtarlarımızla bizleri bir araya getiren Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Program sonunda Battalgazi Muhtarlar Derneği tarafından Battalgazi ilçesindeki muhtarlara çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi. - MALATYA

Gürkan, muhtarlarla bir araya geldi
Gürkan, muhtarlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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