Son dakika haberleri... Başkan Gürkan'dan Emniyet Müdürü Dağdeviren'e ziyaret
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Son dakika haberleri... Başkan Gürkan'dan Emniyet Müdürü Dağdeviren'e ziyaret

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Başkan Gürkan'dan Emniyet Müdürü Dağdeviren'e ziyaret

Son dakika gündem haberi... Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, ziyarette İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in Polis Haftasını kutlayıp, şeref defterini imzaladı.

Gürkan, memleketin asayişi ve huzuru noktasında canı ve kanı pahasına mücadele veren bütün polis teşkilatımızı tebrik ederek, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımızda ortak paydaş olma noktasında her konuda birlikte hareket etmemiz hem şehrimizin huzuru hem asayişi hem de şehrimizdeki birlik ve beraberlik açısından çok önemli. Bu anlamda biz Malatya'yı huzur kenti olarak ifade ediyoruz. Bütün Türkiye'de de Malatya asayiş anlamında huzur kenti olarak kabul edilmiş bir özellikte. Burada da emniyet teşkilatımızın çok büyük gayret ve çabaları var. Emniyet teşkilatımız 7/24 canları ve kanları pahasına ilimizdeki sükuneti ve asayişi temin etme noktasında yoğun bir çalışma içerisinde. Bu anlamda ben bütün emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum."

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise Başkan Gürkan'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, her anlamda ve her alanda bizleri yalnız bırakmamış ve sürekli destek olmuştur. Gerek Özel Hareket Bölgemizin kuruluş aşamasındaki destekleri gerekse ihtiyaçlarımız durumunda Büyükşehir Belediyesine talep ettiğimizde her zaman yanımızda bulunmuştur. Teşkilatım ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Malatya halkımıza da huzur ve güven içerisinde olmalarını ve bizlerin görev başında sürekli olduğumuzu bildirmek istiyorum."

Son dakika haberleri... Başkan Gürkan'dan Emniyet Müdürü Dağdeviren'e ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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