Güreş kuralları nedir? Olimpiyat Güreş kuralları ve talimatları nedir?

Olimpiyat branşlarından Güreş, kuralları ve uygulama talimatları ile merak ediliyor. Sporcular doğru şekilde Güreş yapmak için bu kuraları merak ederken izleyiciler ise Güreş sporunu tam olarak anlamak için bu kuralları araştırıyor. Peki, Güreş kuralları nedir? Olimpiyat Güreş kuralları ve talimatları nedir? İşte, detaylar…

Sporseverlerin yakından takip ettiği olimpiyatlarda Güreş ilgi oldu. Güreşi dikkatle izleyen izleyiciler Güreş sporunun detaylarını ve kurallarını araştırdı. Peki, Güreş kuralları nedir? Olimpiyat Güreş kuralları ve talimatları nedir?

GÜREŞ KURALLARI NELERDİR?

Temel Güreş Kuralları

Yaş, Ağırlık Kategorileri ve Müsabaka Süreleri:

Yaş Kategorileri

? MİNİKLER: 14-15 yaş (13 yaş doktor raporu ve aile muvafakati ile)

? YILDIZLAR: 16-17 yaş (15 yaş doktor raporu ve aile muvafakati ile)

? GENÇLER: 18-20 yaş (17 yaş doktor raporu ve aile muvafakati ile)

? U23 (ÜMİTLER): 20-23 yaş ( 19 yaş doktor raporu ile)

? BÜYÜKLER: 20 yaş ve üstü (19 yaşındaki güreşçi hiçbir belgeye ihtiyaç olmaksızın bu

kategoride güreşebilir. 18 yaşındaki güreşçi doktor raporu ve aile muvafakati ile güreşebilir.)

? VETERANLAR: 35 yaş ve üstü

Hakemler:

Bütün müsabakalarda, her maç için

hakem heyeti şu şekilde oluşur:

? Bir minder amiri

? Bir orta hakem

? Bir sayı hakemi

? İtiraz jürisi

İtiraz jürisi; olimpiyat oyunları, dünya ve kıta şampiyonaları, dünya kupaları ve

özel oyunlar gibi UWW'nin düzenlediği bütün

önemli müsabakalarda, güreş kurallarının

tam olarak uygulanmasını sağlamakla görevlendirilmiş uzman hakem grubudur (Görsel 3.24).

Yasaklar:

Güreşçiler,

? Uluslararası müsabakalarda, diğer ülke

amblem ve isimlerinin kısaltmasının yazılı

olduğu mayoları giyemezler.

? Sakatlanma veya doktor müsaadesi haricinde bandaj saramazlar.

? Vücuda yapışkan bir madde veya yağ süremezler.

? Maçın başında veya ikinci devrede mindere

terli gelemezler

? Müsabakalara tıraşlı veya en az bir aylık sakalla çıkabilirler.

? Üzerlerinde rakiplerini sakatlayabilecek kolye, küpe, yüzük, bilezik gibi takılar bulunduramazlar.

MÜSABAKADAN ELENME

Yenilen güreşçiler elenir ve klasman puanlarına göre sıralanır; ancak finalistlere

yenilen güreşçiler, üçüncülük - beşincilik

için repechage grubunda yer alırlar.

? Tıbbi kontrolden geçmemiş, organizasyon

sekreterliğinden izin almamış veya ismi

okunduğunda müsabakaya çıkmamış güreşçi elenir ve sıralamaya da giremez. Rakibi müsabakayı kazanmış sayılır.

? Centilmenliğe, UWW'nin evrensel güreş

düşüncesine ve kurallarına uymayan, hile

yapan veya bilerek olumsuz davranışta

bulunan güreşçi anında hakemlerin oy

birliği ile diskalifiye edilir. Bu güreşçi sıralamaya alınmaz.

? Her iki güreşçi birden, centilmenliğe aykırı

hareketten dolayı diskalifiye edilirse yukarıdaki şekilde değerlendirilecek ve bir sonraki turda eşleştirme değiştirilmeyecektir.

Bu diskalifiye durumu, müsabakalardaki

sıralamayı bozuyorsa aşağıdaki sıralarda

yer alan güreşçiler yukarı kaydırılarak sıralama yeniden düzenlenecektir. İki finalist, beraber diskalifiye olursa bronz madalya alan iki güreşçi, birincilik - ikincilik

müsabakası yaparlar. Diğer sıralamada

ise beşinci olanlar üçüncü olurken sıralama yukarı doğru kaydırılır.

? Doping cezası durumunda yarışmacıların

sıralaması: Birinci veya ikinci olan sporculardan birisi dopingden dolayı diskalifiye

olursa diskalifiye olan güreşçiye yenilen ve

repechage grubunun galibi olarak üçüncü

olan güreşçi, bir yukarı çıkarak ikinci olur.

Diskalifiye olan finaliste kaybederek repechage grubunda mücadele eden ve yenilerek beşinci olan güreşçi üçüncü olur ve

sıralamanın devamı yukarı doğru kaydırılarak yapılır.