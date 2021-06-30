Güreş kuralları nedir? Olimpiyat Güreş kuralları ve talimatları nedir?
Olimpiyat branşlarından Güreş, kuralları ve uygulama talimatları ile merak ediliyor. Sporcular doğru şekilde Güreş yapmak için bu kuraları merak ederken izleyiciler ise Güreş sporunu tam olarak anlamak için bu kuralları araştırıyor. Peki, Güreş kuralları nedir? Olimpiyat Güreş kuralları ve talimatları nedir? İşte, detaylar…
Sporseverlerin yakından takip ettiği olimpiyatlarda Güreş ilgi oldu. Güreşi dikkatle izleyen izleyiciler Güreş sporunun detaylarını ve kurallarını araştırdı. Peki, Güreş kuralları nedir? Olimpiyat Güreş kuralları ve talimatları nedir?
GÜREŞ KURALLARI NELERDİR?
Temel Güreş Kuralları
Yaş, Ağırlık Kategorileri ve Müsabaka Süreleri:
Yaş Kategorileri
? MİNİKLER: 14-15 yaş (13 yaş doktor raporu ve aile muvafakati ile)
? YILDIZLAR: 16-17 yaş (15 yaş doktor raporu ve aile muvafakati ile)
? GENÇLER: 18-20 yaş (17 yaş doktor raporu ve aile muvafakati ile)
? U23 (ÜMİTLER): 20-23 yaş ( 19 yaş doktor raporu ile)
? BÜYÜKLER: 20 yaş ve üstü (19 yaşındaki güreşçi hiçbir belgeye ihtiyaç olmaksızın bu
kategoride güreşebilir. 18 yaşındaki güreşçi doktor raporu ve aile muvafakati ile güreşebilir.)
? VETERANLAR: 35 yaş ve üstü
Hakemler:
Bütün müsabakalarda, her maç için
hakem heyeti şu şekilde oluşur:
? Bir minder amiri
? Bir orta hakem
? Bir sayı hakemi
? İtiraz jürisi
İtiraz jürisi; olimpiyat oyunları, dünya ve kıta şampiyonaları, dünya kupaları ve
özel oyunlar gibi UWW'nin düzenlediği bütün
önemli müsabakalarda, güreş kurallarının
tam olarak uygulanmasını sağlamakla görevlendirilmiş uzman hakem grubudur (Görsel 3.24).
Yasaklar:
Güreşçiler,
? Uluslararası müsabakalarda, diğer ülke
amblem ve isimlerinin kısaltmasının yazılı
olduğu mayoları giyemezler.
? Sakatlanma veya doktor müsaadesi haricinde bandaj saramazlar.
? Vücuda yapışkan bir madde veya yağ süremezler.
? Maçın başında veya ikinci devrede mindere
terli gelemezler
? Müsabakalara tıraşlı veya en az bir aylık sakalla çıkabilirler.
? Üzerlerinde rakiplerini sakatlayabilecek kolye, küpe, yüzük, bilezik gibi takılar bulunduramazlar.
MÜSABAKADAN ELENME
Yenilen güreşçiler elenir ve klasman puanlarına göre sıralanır; ancak finalistlere
yenilen güreşçiler, üçüncülük - beşincilik
için repechage grubunda yer alırlar.
? Tıbbi kontrolden geçmemiş, organizasyon
sekreterliğinden izin almamış veya ismi
okunduğunda müsabakaya çıkmamış güreşçi elenir ve sıralamaya da giremez. Rakibi müsabakayı kazanmış sayılır.
? Centilmenliğe, UWW'nin evrensel güreş
düşüncesine ve kurallarına uymayan, hile
yapan veya bilerek olumsuz davranışta
bulunan güreşçi anında hakemlerin oy
birliği ile diskalifiye edilir. Bu güreşçi sıralamaya alınmaz.
? Her iki güreşçi birden, centilmenliğe aykırı
hareketten dolayı diskalifiye edilirse yukarıdaki şekilde değerlendirilecek ve bir sonraki turda eşleştirme değiştirilmeyecektir.
Bu diskalifiye durumu, müsabakalardaki
sıralamayı bozuyorsa aşağıdaki sıralarda
yer alan güreşçiler yukarı kaydırılarak sıralama yeniden düzenlenecektir. İki finalist, beraber diskalifiye olursa bronz madalya alan iki güreşçi, birincilik - ikincilik
müsabakası yaparlar. Diğer sıralamada
ise beşinci olanlar üçüncü olurken sıralama yukarı doğru kaydırılır.
? Doping cezası durumunda yarışmacıların
sıralaması: Birinci veya ikinci olan sporculardan birisi dopingden dolayı diskalifiye
olursa diskalifiye olan güreşçiye yenilen ve
repechage grubunun galibi olarak üçüncü
olan güreşçi, bir yukarı çıkarak ikinci olur.
Diskalifiye olan finaliste kaybederek repechage grubunda mücadele eden ve yenilerek beşinci olan güreşçi üçüncü olur ve
sıralamanın devamı yukarı doğru kaydırılarak yapılır.