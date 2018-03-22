Güreş Federasyonundan Doğanay'a Ziyaret

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Güreş Federasyonu Artvin Temsilcisi Süleyman Altundiş ile ilde görev yapan güreş antrenörlerini kabul etti.

Ziyarette faaliyetleri hakkında Vali Doğanay'a bilgi veren Altundiş, Artvin'de yıldızlar güreş liginin kurulması konusunda yardım istedi.

Altundiş, ayrıca Vali Doğanay'a ata sporu güreşe verdiği maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Doğanay ise Valilik olarak spor faaliyetlerine her zaman destek verdiklerini belirterek, yıldızlar güreş liginin kurulması talebini değerlendireceğini söyledi.

Doğanay, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olduğu tahmin edilen ata sporu güreşin, Valilik olarak gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olacaklarını kaydetti.