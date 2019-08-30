Gürdal Tosun'un 19. ölüm yıl dönümü! Gürdal Tosun kimdir?

30.08.2019 06:00

Gürdal Tosun, namı diğer Bakkal Tombalak, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 30 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.Kendisi gibi tiyatrocu olan Erdal Tosun'un kardeşi Gürdal Tosun'un hayatı merak ediliyor. Gürdal Tosun ölüm nedeni nedir? Gürdal Tosun kaç yaşında öldü?

GÜRDAL TOSUN KİMDİR?

Milyonların yüzündeki gülücüklerin sebebi olan Tosun, 14 Mart 1967 tarihinde İstanbul 'da dünyaya geldi. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, aktör Necdet Tosun'un oğlu, Erdal Tosun'un kardeşidir.

Üç yıl art arda konservatuvar sınavlarına giren Gürdal Tosun, aşırı kilosu nedeniyle okula kabul edilmedi. Sanat hayatına Levent Kırca tiyatrosunda, gişede bilet satarak başlayan oyuncu, kilo vererek konservatuvara girmeyi başardı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümünü 1990 yılında bitirdikten sonra Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, İstanbul Şehir Tiyatroları, Bakırköy Belediye Tiyatrosu gibi tiyatrolarda görev yaptı. Son olarak BKM'de çalışırken 30 Ağustos 2000 tarihinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti.

FİLMLERİ

Güneş Yanıkları - 2000

Bir Demet Tiyatro - 1997 - Tombalak

Gün Doğmadan - 1986

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? – 1999

Otogargara - 1997