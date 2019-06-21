Gürcü kadın cinayetinde emekli bekçi gözaltında (2)
TUTUKLANDIAntalya'da Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze Dönmez'in evinde boğularak öldürülmesine ilişkin emekli bekçi Murtaza Karaca, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Antalya'da Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze Dönmez'in evinde boğularak öldürülmesine ilişkin emekli bekçi Murtaza Karaca, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Kaynak: DHA
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