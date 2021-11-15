Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili'ye destek için yürüyüş düzenlendi

Gürcistan'da ana muhalefet Birleşik Ulusal Hareketi lideri Nika Melia ve destekçileri, tutuklu eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye destek için başkent Tiflis'te yürüyüş düzenledi.

Birleşik Ulusal Hareketi destekçileri, 1 Ekim'de gözaltına alınmasından bu yana açlık grevinde olan Saakaşvili'ye destek için Tiflis'te Avlabari Metrosu önünde toplandı.

Göstericiler buradan yürüyüşe geçerek yaklaşık 3 saat boyunca başkentin çeşitli yollarını trafiğe kapattı.

Yürüyüş sırasında konuşan Melia, Saakaşvili'nin hapishaneye ait bir hastanede tutulmasını kabul etmediklerini ve derhal donanımlı bir hastaneye kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti..

Melia, Saakaşvili uygun bir hastaneye kaldırılmadığı sürece benzer eylemlerinin devam edeceğini söyledi.

Yürüyüş, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde sona erdi.

Hapishane hastanesinden yapılan açıklamada ise Saakaşvili'ye gereken tedavinin yapıldığı ve uygun ilaçların verildiği, eski cumhurbaşkanının sağlığının tehlikede olmadığı bildirildi.

Saakaşvili 2. duruşmaya da katılamadı

Öte yandan Tiflis Şehir Mahkemesinde, Saakaşvili'nin gözaltına alınmasından bu yana 2. duruşması yapıldı. Hapishaneler Hizmet İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Saaakaşvili'nin güvenlik gerekçesi ile duruşmaya götürülmediği belirtildi.

Saakaşvili ise bugünkü duruşmaya katılmak istediğini avukatlarına iletmişti.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak, bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle gıyabında 6 yıl hapis cezası vermişti.

AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri

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