Gürcistan'da LGBTİ+ karşıtlarının yaraladığı kameraman Aleksandr Laşkarava öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Gürcistan'da LGBTİ+ karşıtlarının yaraladığı kameraman Aleksandr Laşkarava öldü

Gürcistan'da LGBTİ+ karşıtlarının yaraladığı kameraman Aleksandr Laşkarava öldü
BBC - Haberler | Dünya

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 5 Temmuz günü LGBTİ+ karşıtlarının yaraladığı kameraman Aleksandr Laşkarava hayatını kaybetti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 5 Temmuz günü LGBTİ+ karşıtlarının yaraladığı kameraman Aleksandr Laşkarava hayatını kaybetti.

Annesi, Laşkarava'nın dün gece uyuduktan sonra bir daha uyanmadığını söyledi.

Başına aldığı darbelerle yaralanan Laşkarava hastanede birkaç gün geçirdikten sonra evine gönderilmişti.

Laşkarava onlarca kişinin kendisini darp ettiğini, bir merdivenden aşağı yuvarladıklarını ve kamerasını kırdıklarını anlatmıştı.

Çalıştığı TV kanalı Pirveli'deki editörü ise Cuma günkü ziyaretinde Laşkarava'nın yoğun ağrılardan şikayet ettiğini aktarmıştı.

Laşkarava'ya saldıranlar dört kişi gözaltında bulunuyor.

5 Temmuz'da Tiflis'te düzenlenmesi planlanan Onur Yürüyüşü, saldırılar nedeniyle iptal edilmek zorunda kalmıştı.

Gürcistan Ortodoks Kilisesi'nin çağrısıyla LGBTİ+ karşıtı bir gösteri için bir araya gelen kitle, bir süre sonra Onur Yürüyüşü'nün ofisini basmış, olayı görüntüleyen gazeteciler de darp etmişti.

50'den fazla gazetecinin saldırıya uğramış, bununla ilgili 16 kişi gözaltına alınmıştı.

O tarihten bu yanan Gürcistan'ın sorumluları yargılaması uluslararası çağrılar yapılıyor.

Bugün de İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Giorgi Gogia, şiddete teşvik edenlerden hesap sorulması gerektiğini söyledi.

Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği'nin (ILGA) raporuna göre Gürcistan, LGBTİ+ hakları açısında Avrupa'daki 49 ülke arasında 32. sırada bulunuyor.

Gürcistan'da LGBTİ+ haklarının yüzde 26,53'ünün mevcut olduğunu aktaran ILGA, Türkiye'yi de yüzde 3,83 ile 48. sıraya yerleştirmişti.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İlyas Tetik Kaan Yıldırım Melisa Döngel Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gürcistan'da LGBTİ+ karşıtlarının yaraladığı kameraman Aleksandr Laşkarava öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 13:58:20. #1.16#

title