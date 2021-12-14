Gürcistan'da "Dün, Bugün, Yarın" konulu Türkoloji çalıştayı düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gürcistan'da "Dün, Bugün, Yarın" konulu Türkoloji çalıştayı düzenlendi

Gürcistan'da
AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan'da, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği himayesinde çevrim içi "Dün, Bugün, Yarın" konulu Türkoloji çalıştayı gerçekleştirildi.

Gürcistan'da, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği himayesinde çevrim içi "Dün, Bugün, Yarın" konulu Türkoloji çalıştayı gerçekleştirildi.

Tiflis İvana Javakhişvili Devlet Üniversitesi, İlia Devlet Üniversitesi ve Gürcistan Üniversitesinin destekleri ile düzenlenen programa Türkologlar başta olmak üzere yaklaşık 60 akademisyen katıldı.

Programın açılışında konuşan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, iki ülke arasındaki ilişkilerin kültürel ve bilimsel olarak gelişmesinde akademisyenlerin rolünün çok kıymetli olduğuna dikkati çekti.

Yazgan, çalıştayın Gürcistan'daki Türkoloji çalışmalarına ışık tutacak ve belki de gelecek on yıllık projeksiyonunu ortaya koyabilecek nitelikte olduğunu belirtti.

Ivane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi Rektörü Dr. Giorgi Şarvaşidze, üniversitelerinin Gürcistan'da Türkolojinin öncüsü olmasından son derece memnun olduklarını ve bu tür çalışmalardan gurur duyduklarını ifade etti.

İlia Devlet Üniversitesinin Giorgi Tsereteli Doğu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Giorgi Sanikidze, İlia Üniversitesi öğrencilerinin Türkoloji bölümüne ilgisinin beklentinin üzerinde olduğunu kaydederek bundan memnuniyetini dile getirdi.

Gürcistan Üniversitesi Rektörü Konstantine Topuria ise Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinin Türkoloji eğitimini güçlendirmeye yönelik destek verdiğini ve kendilerinin de üniversitelerindeki Türkoloji çalışmalarının önünü açtıklarını söyledi.

Açılış panelinde konuşan Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesinin Onursal Profesörü Prof. Dr. Tsisana Abuladze, ortak projeler ve bilimsel faaliyetlerin daha etkin yürütülmesi için "Gürcistan Türkoloji Koordinasyon Kurulu'nun" kurulmasını önerdi.

Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan leopar Doğu Anadolu'da görüntülendi

Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan leopar Doğu Anadolu'da görüntülendi

 Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların 'Biontech' firmasına ait olduğu ortaya çıktı

Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların "Biontech" firmasına ait olduğu ortaya çıktı

 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor! Karşılıklı temsilciler atanacak

Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor! Karşılıklı temsilciler atanacak

AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title