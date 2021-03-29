Gürbüz Hanif kimdir? Banu Alkan'ın eski sevgilisi Gürbüz Hanif neden öldü?

Boğaziçi Üniversitesi'nden sonra Amerika'da yüksek tahsil gördükten sonra yurda dönüş yapmış. Türkiye'de çok önemli bir sanayici, çok önemli bir iş adamıydı. Peki, Gürbüz Hanif kimdir? Banu Alkan'ın eski sevgilisi Gürbüz Hanif neden öldü? Gürbüz Hanif nereliydi, kaç yaşındaydı? Gürbüz Hanif biyografisi nedir?

Gürbüz Hanif kimdir? Yeşilçam'ın "Afrodit" lakaplı oyuncusu Banu Alkan'ın eski sevgilisi Gürbüz Hanif neden öldü? Gürbüz Hanif nereliydi, kaç yaşındaydı? Gürbüz Hanif biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÜRBÜZ HANİF KİMDİR?

Gürbüz Hanif kimdir soruları magazin severler tarafından merak konusu olmuştur. Yeşilçam oyuncularından Banu Alkan'ın uzun süre birliktelik yaşadığı Gürbüz Hanif sorularının yanıtı haberimizde...

Emlak zengini olduğu bilinen Gürbüz Hanif'i Banu Alkan şu sözlerle anlatıyor;

Türkiye'deki gerçekten önemli şahsiyetlerden biriydi. Boğaziçi Üniversitesi'nden sonra Amerika'da yüksek tahsil gördükten sonra yurda dönüş yapmış. Türkiye'de çok önemli bir sanayici, çok önemli bir iş adamı. Ve ben kendisini 17 yaşımda tanıdıktan sonra dünyada sanki bir kuş misali oldum. Dünyanın her bir noktasına uçmaya başladım. O arada filmler çekiyordum. Hayata çok hızlı girmiştim ve çok mutluydum.

GÜRBÜZ HANİF NEDEN ÖLDÜ?

Banu Alkan ile 20 yıl süren birlikteliğinin ardından Gürbüz Hanif kanser hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti.