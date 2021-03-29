Gürbüz Hanif kimdir? Banu Alkan'ın eski sevgilisi Gürbüz Hanif neden öldü?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gürbüz Hanif kimdir? Banu Alkan'ın eski sevgilisi Gürbüz Hanif neden öldü?

Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem
Gürbüz Hanif kimdir? Banu Alkan'ın eski sevgilisi Gürbüz Hanif neden öldü?

Boğaziçi Üniversitesi'nden sonra Amerika'da yüksek tahsil gördükten sonra yurda dönüş yapmış. Türkiye'de çok önemli bir sanayici, çok önemli bir iş adamıydı. Peki, Gürbüz Hanif kimdir? Banu Alkan'ın eski sevgilisi Gürbüz Hanif neden öldü? Gürbüz Hanif nereliydi, kaç yaşındaydı? Gürbüz Hanif biyografisi nedir?

Gürbüz Hanif kimdir? Yeşilçam'ın "Afrodit" lakaplı oyuncusu Banu Alkan'ın eski sevgilisi Gürbüz Hanif neden öldü? Gürbüz Hanif nereliydi, kaç yaşındaydı? Gürbüz Hanif biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÜRBÜZ HANİF KİMDİR?

Gürbüz Hanif kimdir soruları magazin severler tarafından merak konusu olmuştur. Yeşilçam oyuncularından Banu Alkan'ın uzun süre birliktelik yaşadığı Gürbüz Hanif sorularının yanıtı haberimizde...
Emlak zengini olduğu bilinen Gürbüz Hanif'i Banu Alkan şu sözlerle anlatıyor;
Türkiye'deki gerçekten önemli şahsiyetlerden biriydi. Boğaziçi Üniversitesi'nden sonra Amerika'da yüksek tahsil gördükten sonra yurda dönüş yapmış. Türkiye'de çok önemli bir sanayici, çok önemli bir iş adamı. Ve ben kendisini 17 yaşımda tanıdıktan sonra dünyada sanki bir kuş misali oldum. Dünyanın her bir noktasına uçmaya başladım. O arada filmler çekiyordum. Hayata çok hızlı girmiştim ve çok mutluydum.

GÜRBÜZ HANİF NEDEN ÖLDÜ?

Banu Alkan ile 20 yıl süren birlikteliğinin ardından Gürbüz Hanif kanser hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali İhsan Su Ali İhsan Yavuz Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Burcu Biricik Birkan Sokullu
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Hakan Kutlu Mesut Bakkal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gürbüz Hanif kimdir? Banu Alkan'ın eski sevgilisi Gürbüz Hanif neden öldü? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 16:14:26. #1.14#
title