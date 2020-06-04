Gürbulak Sınır Kapısı, yük taşımacılığına açıldı KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 23 Şubat'ta giriş ve çıkışlara kapatılan, İran'a açılan Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı, yeniden yük taşımacılığına açıldı.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 23 Şubat'ta giriş ve çıkışlara kapatılan, İran'a açılan Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı, yeniden yük taşımacılığına açıldı.

Türkiye'yi İran'a bağlayan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Şubat'ta giriş ve çıkışlara kapatıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Sınır Kapısı'nın uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını duyurdu. Sınır kapısından TIR sürücülerinin, Türkiye'ye geçişlerine izin verildi. İran'ın Bazargan Sınır Kapısı'ndan giriş yapan şoförler, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülüp, termal kameradan geçirildikten sonra içeri alınacak. Ayrıca TIR'lar ile dezenfekte edildikten sonra Türkiye'ye giriş yapılabilecek. Maskesiz şoförlerin geçişine izin verilmeyecek ve yol boyunca maske kullanmaları konusunda uyarılarda bulunulacak. Sınır kapısında işlemleri tamamlanan TIR sürücülerinin geçişi başladı. Yolcu ve yaya girişi, henüz yapılmazken, bu konuda sonraki günlerde karar verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA