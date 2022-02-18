Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'daki gizli bölmede 55 kilogram eroin yakalandı - Haberler
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Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'daki gizli bölmede 55 kilogram eroin yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı'nda şüpheli bir tırın dorse tabanına oluşturulan gizli bölmede 55 kilogram eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı'nda şüpheli bir tırın dorse tabanına oluşturulan gizli bölmede 55 kilogram eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

(ANKARA (DHA)

Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'daki gizli bölmede 55 kilogram eroin yakalandı

Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'daki gizli bölmede 55 kilogram eroin yakalandı

Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'daki gizli bölmede 55 kilogram eroin yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Gürbulak Sınır Kapısı, Ticaret Bakanlığı, Uyuşturucu, Eroin, Güncel, Haberler

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