Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'daki gizli bölmede 55 kilogram eroin yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı'nda şüpheli bir tırın dorse tabanına oluşturulan gizli bölmede 55 kilogram eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı'nda şüpheli bir tırın dorse tabanına oluşturulan gizli bölmede 55 kilogram eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
(ANKARA (DHA)