Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada

11.10.2020 11:45 | Son Güncelleme: 11.10.2020 12:27

Bursa'da bir kızın çığlıklarını duyan mahalleli, güpegündüz 20 yaşlarındaki bir genç kızın otomobile bindirilip kaçırmasına şahit oldu. Fuhuş çetesinin elinden kaçtığı iddia edilen genç kızın korku dolu anları, saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesinde edinilen bilgiye göre mahalleye yeni taşınan 20 yaşlarında genç kız, alışveriş yapmak için markete gitti. Eve dönerken önünü kesen kişiler, kızı yaka paça otomobile bindirmeye çalıştı. Otomobilin sağ kapısından zorla bindirilen kız, sol kapıdan kaçmak istedi. Kızın ineceğini fark eden sürücü de hızla hareket ederek kızın inmesini engelledi.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Kızın çığlıklarını duyan sokaktaki vatandaşlar inene kadar otomobil mahalleden hızla uzaklaştı. Yaşanan bu kargaşa ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. Kızdan geriye sadece marketten aldıkları ve çantası kaldı.

FUHUŞ ÇETESİNİN ELİNDEN KAÇMIŞ

Yaşanan olayın ardından polise yapılan ihbarlar sonucu, ekipler kızın da içinde bulunduğu otomobili Kütahya sınırında durdurdu. Otomobilin içindeki 2 kişi gözaltına alınırken, genç kız da koruma altına alındı. İddiaya göre, genç kızın fuhuş çetesinin elinden kaçtığı yeni bir hayat kurmaya çalıştığı söylendi.

Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET DOĞRU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Özer Esra Erol Halil Sezai İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Can Bartu Caner Erkin Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Ekim Hatay Belen İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 12:52:15. #1.15#
title