Günyüzülüler Derneği'nden Başkan Durgut'a ziyaret

Günyüzülüler Derneği'nden Başkan Durgut'a ziyaret

Günyüzülüler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut' u makamında ziyaret etti.

23.08.2019 15:18
Günyüzülüler Derneği'nden Başkan Durgut'a ziyaret

Günyüzülüler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut' u makamında ziyaret etti.


Ziyaret sırasında Günyüzü ilçesinin sorunları ve çözüm yolları hakkında karşılıklı sohbet edildi. Günyüzülüler Derneği Başkanı Ali Ramazan Çınar, Başkan Durgut'a plaket hediye etti. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından Yönetim Kurulu üyeleri ilçeden ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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