Günyüzü'nde Genç Bilal'ler Ezan Okuma Yarışması
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Günyüzü'nde Genç Bilal'ler Ezan Okuma Yarışması

Günyüzü İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen 'Genç Bilal'ler Yarışıyor' ezan okuma yarışması düzenlendi.

12.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:14
Günyüzü'nde Genç Bilal'ler Ezan Okuma Yarışması

İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen 'Genç Bilal'ler Yarışıyor' ezan okuma yarışması düzenlendi.


Sekiz öğrenci birbirinden güzel sesleriyle yarıştılar. Günyüzü İlçesi Merkez Camii imamı Osman Işık, İmam hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Olkan, İmam hatip Ortaokulu Matematik Öğretmeni Davut Başak'ın jüri üyeliği yaptığı, öğretmen 'un hazırladığı yarışmanın birincisi Azat Çalışkan oldu. Yarışmanın en güzel bölümü de ödül töreniydi. Ayrım yapılmadan tüm öğrenciler aynı para ödülünü aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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