Günyüzü'de İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı kutlandı
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Günyüzü'de İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı kutlandı

12.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:28
Günyüzü'de İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı kutlandı

Günyüzü ilçesinde İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı kutlandı.

Günyüzü ilçesinde İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı kutlandı.

Şehit Recep Çetin Ortaokulunda yapılan, öğretmenlerin ve öğrencilerin hazırladıkları programda duygulu anlar yaşandı. "İstiklal Marşı' na Hitap" oratoryosu sırasında İstiklal Marşını okurken ağlayan öğrenci Gizem Güneş tüm salona duygu dolu anlar yaşattı. İlçe lise ve ortaokul düzeyinde yapılan 10 kıta "İstiklal Marşı" ezbere okuma yarışmasında birinci olan, lise öğrencisi Nimet Yaban ve Ortaokul öğrencisi Eylül Uğur' a ödülleri verildi. Birinci olan ortaokul öğrencisi Eylül Uğur programda İstiklal Marşını protokole ve misafirlere de okudu. - ESKİŞEHİR

Günyüzü'de İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı kutlandı
Günyüzü'de İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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