Günün sözü - 17 Ağustos Salı günün sözü nedir? Bugünün anlamlı sözleri nelerdir? Bugün için günün sözü!

Her gün ayrı bir gündür. Her günün anlam ve önemi farklıdır. Bu yüzden sizler için her günün önemini anlatan günün sözlerini ve günün sözünü paylaşacağız. Peki, 17 Ağustos Salı bugünün sözü nedir? 17 Ağustos günün sözü nedir? Günün sözleri nelerdir? Günün anlam ve önemini anlatan sözü nedir?

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17 AĞUSTOS GÜNÜN SÖZÜ NEDİR?

17 Ağustos 1999 depreminde vefat eden kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz...

GÜNÜN SÖZLERİ NEDİR?

- İyiler asla kaybetmez, kaybedilir. (Peyami Safa)

- Bir ara insanları anladığımı sandım. Sonra sandığımı anladım.

- Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Bu ülkede hak yemek, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmedi. (İsmet Özel)

- Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.

- Vakit varken tomurcukları toplamalıyız zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir... (Ölü Ozanlar Derneği)

- İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

- Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin.

- Bilgelik kalpten gelir. Akılla ilgisi yoktur. Bilgelik, varlığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değildir.

- Ego = 1/Bilgi

- Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz.

ÖZLÜ SÖZLER

Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.

Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser.

Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.

Hepimizin, çözmek istediği kalpteki eski bir düğümü vardır. (Michael Ondaatje)

Aradığın seni arayandır.

Sana koşar adım gelirken bitirdim ben yollarda günleri. Sen ise, ayrılıp giderken bitirdin benim ömrümü.

Aşk acısı olanlara gözyaşı tatlı gelir. (Euripides)

Özlemek sevginin en büyük kanıtıdır. Demem o ki seni özledim.

İnsanlar ikiye ayrılır. İnsan olanlar ve insancık olanlar. Sen bu dünyada insancıktan da betersin...

Gözlerimi ona alamam. Mucizelerden korkan bir çöl avcısı gibi, vahama baktım, ama gerçekti. (Laura Whitcomb)

ANLAMLI SÖZLER

Ne kadar severse sevsin insan, tükenip yorulduğu bir saat vardır.

Yüreği olmayanın bahanesi var.

Mükemmel kişiyi aramaktan vazgeç. Tek ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünen biridir.

Beni benden alan şarkılar seni oradan alıp bana da getirse ya. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Sende, ben, imkansızlığı seviyorum; fakat asla ümitsizliği değil. (Nazım Hikmet)

Benim canım cayır cayır yanarken sen beni görmüyordun dahi.

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!

Aşk seni bana yazdıysa bu acıyı neden tek ben yaşıyorum.

Etrafıma ördüğüm o kalın duvarların tuğlalarını siz verdiniz bana!

Az insan, çok huzur...