Günün sözü: 1 Ekim Cuma günün sözleri nedir? Günün anlamlı sözleri nelerdir? Bugün için günün sözü!

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1 EKİM GÜNÜN SÖZLERİ NEDİR?

Yanlış bildiğin yolda herkesle yürüyeceğine doğru bildiğin yolda tek başına yürü...

Kötü bir haberim var Bugün iyi niyetimin son kullanma tarihiydi. Artık her şey adamına göre. (Donnie Brasco)

Ot kendini derde şifa sanmasın!

Çare de ALLAH, hekim de ALLAH.

Kul, kulu bilmeden yargılamasın!

Yargıç da ALLAH, hakim de ALLAH

(HZ. Mevlana)

Emeksiz yazılan yazı, keyifsiz okunur. (Samuel Johnson)

Alın terinin döküldüğü, helal ekmeğin kazanıldığı yerde emek sahibi değil, emek hırsızları zengin olur.

İnsanlığa davet etsek yol tarifi isteyecek insanlar var.

Balonlar, içi boş şeylerin de bazen yükselebileceğini hatırlatır.

Üstada sorarlar sevgi mi nefret mi diye, "nefret" diye cevap verir ve ekler; çünkü onun sahtesi olmaz.

İnsanların ekmeğiyle oynayanların ne bu dünyada ne öbür dünyada yatacak yeri yoktur. -Anonim

GÜNÜN SÖZLERİ NEDİR?

- İyiler asla kaybetmez, kaybedilir. (Peyami Safa)

- Bir ara insanları anladığımı sandım Gündem haberler için bizi takip edin.

- Bilgelik kalpten gelir. Akılla ilgisi yoktur. Bilgelik, varlığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değildir.

- Ego = 1/Bilgi

- Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.

- Bu ülkede hak yemek, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmedi. (İsmet Özel)

- Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz. (Mustafa Kemal Atatürk)

- İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

- Vakit varken tomurcukları toplamalıyız zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir... (Ölü Ozanlar Derneği)

- Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin.

- Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ÖZLÜ SÖZLER

Sana koşar adım gelirken bitirdim ben yollarda günleri. Sen ise, ayrılıp giderken bitirdin benim ömrümü.

Beni benden alan şarkılar seni oradan alıp bana da getirse ya.

Aşk acısı olanlara gözyaşı tatlı gelir. (Euripides)

İnsanlar ikiye ayrılır. İnsan olanlar ve insancık olanlar. Sen bu dünyada insancıktan da betersin...

Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.

Mükemmel kişiyi aramaktan vazgeç. Tek ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünen biridir.

Gözlerimi ona alamam. Mucizelerden korkan bir çöl avcısı gibi, vahama baktım, ama gerçekti. (Laura Whitcomb)

Hepimizin, çözmek istediği kalpteki eski bir düğümü vardır. (Michael Ondaatje)

Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.

Yüreği olmayanın bahanesi var.

Aradığın seni arayandır.

ANLAMLI SÖZLER

Ne kadar severse sevsin insan, tükenip yorulduğu bir saat vardır.

Az insan, çok huzur...

Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser.

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!

Aşk seni bana yazdıysa bu acıyı neden tek ben yaşıyorum.

Etrafıma ördüğüm o kalın duvarların tuğlalarını siz verdiniz bana!

Özlemek sevginin en büyük kanıtıdır. Demem o ki seni özledim. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Benim canım cayır cayır yanarken sen beni görmüyordun dahi.

Sende, ben, imkansızlığı seviyorum; fakat asla ümitsizliği değil. (Nazım Hikmet)

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