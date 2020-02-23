: Günün Özeti

23.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:38

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Depremde ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Van'da 9 kişinin hayatını kaybetmesine, 37 kişinin ise yaralanmasına yol açtı.

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Liderler İdlib için masaya oturacak

Liderler İdlib için yeniden bir araya gelecek. Suriye'nin geleceği ve kalıcı ateşkes için yapılacak zirvenin tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Erdoğan, zirvenin 5 Mart perşembe günü yapılacağını söyledi.Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel bir araya gelecek.

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Van'da ateşi yüksek olan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Korona virüs vakalarının görüldüğü İran'dan Van'a giriş yapan 3 Türk vatandaşı yüksek ateş nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Hakkari'de ateşi yükselen bir çocuk ile annesi de Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 174'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 174'üncü gününe girdi.

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Fatih'te 9 aracın kundaklanma anı kamerada

Fatih'te gece park halindeki 9 araç kimliği belirsiz maskeli kişilerce kundaklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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