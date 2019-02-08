Günün Özeti
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"Cumhur İttifakı'nın iki ayağı var"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019'daki Mahalli Seçimlerin ilk mitinginde Sivas'ta halka kitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın iki ayağı var" dedi.
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"Şu ana kadar 14 vatandaşımız hayatını kaybetti"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binanın yanındaki kriz masasında açıklamalarda bulunarak, "Şu ana kadar 14 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.
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Yalçın Menteş hayatını kaybetti
Usta oyuncu Yalçın Menteş dün akşam hayatını kaybetti. Acı haberi Yalçın Menteş'in oğlu duyurdu.
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Ankara'da 23 polise FETÖ'den gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunduğu belirlenen 23 eski polis hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 17'si yakalandı.
(İHA)