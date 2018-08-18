Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara..."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık olmayacağız" dedi.

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6 terörist daha...

Siirt'in Pervari ilçesi ile Hakkari YÜksekova'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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Kofi Annan hayatını kaybetti

Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, 80 yaşında hayatını kaybetti.

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Sürücüyü, kendi canını tehlikeye atarak kurtardı

Suudi Arabistan'ın güneydoğusunda Jazan bölgesinde bir kişi, sele kapılan kamyonetin sürücüsünü kendi canını tehlikeye atarak kurtarırken o anlar kameraya yansıdı.

(İHA)