Günün magazin haberleri! 17 Kasım Çarşamba magazin gündeminde neler olacak?

17 Kasım Çarşamba magazin gündeminde neler olacak ve bugün magazin dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Magazin, gündemi yakından takip edilirken 16 Kasım magazin dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

17 KASIM Çarşamba GÜNÜN MAGAZİN HABERLERİ

Eski eşler arasında kriz! Şeyma Subaşı, kızının velayetinin kendisinde olmamasına tepki gösterdi

Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıl 1 ay hapis talebi

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine dahil oldu

Adele, Oscar törenini bile geride bıraktı! Konser verdiği anlar 10 milyon kişi tarafından izlendi

Hakkında 4 yıl hapis cezası istenen Burak Özçivit cephesinden ilk açıklama: İddialar kurgu

Şeyma Subaşı yine olay yarattı! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

Demet Akalın, hamile dedikoduların ardından göbeğini saklamaya çalıştı

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