Günün magazin haberleri! 17 Kasım Çarşamba magazin gündeminde neler olacak?
Gündemi takip edenler gün boyu yaşanacak gelişmeleri merak ediyor ve bugün hangi haberler trend olacak merak ediyor. Sosyal medyadan sinemeya müzikten modaya kadar tüm gelişmeleri derliyoruz. İşte günün magazin haberleri…
17 Kasım Çarşamba magazin gündeminde neler olacak ve bugün magazin dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Magazin, gündemi yakından takip edilirken 16 Kasım magazin dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?
17 KASIM Çarşamba GÜNÜN MAGAZİN HABERLERİ
- Eski eşler arasında kriz! Şeyma Subaşı, kızının velayetinin kendisinde olmamasına tepki gösterdi
- Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıl 1 ay hapis talebi
- Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine dahil oldu
- Adele, Oscar törenini bile geride bıraktı! Konser verdiği anlar 10 milyon kişi tarafından izlendi
- Hakkında 4 yıl hapis cezası istenen Burak Özçivit cephesinden ilk açıklama: İddialar kurgu
- Şeyma Subaşı yine olay yarattı! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
- Demet Akalın, hamile dedikoduların ardından göbeğini saklamaya çalıştı
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