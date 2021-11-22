Günün ekonomi haberleri! 22 Kasım Pazartesi ekonomi gündeminde neler olacak?

22 Kasım Pazartesi ekonomi gündeminde neler olacak ve bugün ekonomi dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Ekonomi, gündemi yakından takip edilirken 22 Kasım ekonomi dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

22 KASIM PAZARTESİ GÜNÜN EKONOMİ HABERLERİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katılacak. (Antalya/ 09.30) 2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi, kasım ayı tüketici güven endeksi ve temmuz-eylül dönemi iş gücü girdi endeksi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) GÜNCEL 1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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