Günümüzde "Birleşik Krallık"ı oluşturan dört ülkeden biri olan Galler'in ulusal bayrağında hangisinin bir tasviri yer alır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Günümüzde "Birleşik Krallık"ı oluşturan dört ülkeden biri olan Galler'in ulusal bayrağında hangisinin bir tasviri yer alır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

GÜNÜMÜZDE "BİRLEŞİK KRALLIK"I OLUŞTURAN DÖRT ÜLKEDEN BİRİ OLAN GALLER'İN ULUSAL BAYRAĞINDA HANGİSİNİN BİR TASVİRİ YER ALIR?

A: Tek boynuzlu at

B: Kurt

C: Ejderha

D: Aslan

Cevap : C