Günter Verheugen, Antalya'dan Avrupa'ya Mesaj Verecek

Eski Avrupa Birliği (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Günter Verheugen, Antalya'nın Serik ilçesinde "Avrupa Birliği Bağlamında Türk-Alman İlişkileri" konulu konferans verecek.

Serik Belediyesi, AB'ye üye ülke liderlerinin 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde katılacağı toplantı öncesi önemli bir konferansa ev sahipliği yapıyor. Eski AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Günter Verheugen, Serik'te Avrupa Birliği Bağlamında Türk-Alman İlişkileri konulu konferans verecek.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, 23 Mart'ta düzenlenecek uluslararası konferansta Türkiye'nin potansiyelinin ve öneminin masaya yatırılacağını söyledi.

"Ortak noktamız sevgi, dostluk"

Ekonomi, tarih, turizm, kültür ve entegrasyon alanlarında sahasında uzman isimlerin görüş açıklayacağı uluslararası toplantı ile ilgi açıklamalarda bulunan Başkan Çalık, "Geçtiğimiz yıllarda Almanya'da Serik'in Dostları adlı bir grubu hayata geçirdik. Sayıları ve etkileri giderek artan bu arkadaşlarımız içerisinde hem Türk hem de Almanlar var. Ama ortak noktamız sevgi, dostluk ve Serik aşkı olunca sürekli ülkemiz için lobi yapıyorlar. AB liderlerinin Varna zirvesinden önce hem ülkemizin daha iyi tanınması, hem de Türkiye'nin öneminin AB'nin en tecrübeli ismi tarafından Serik'te dile getirilmesi ayrı bir önem taşımaktadır" dedi.

"Türk Alman dostluğu kazanacak"

Konferansın konuklarından Günter Verheugen'in sağlıklı düşüncesi ve doğru tespitleri ile gerçekleri açıkça konuşan biri olduğuna dikkat çeken Çalık, "Akabinde ağırlayacağımız Würzburg Üniversitesinden Prof. Eckhad Pache ise uzun yıllar önce şahsi dostluk kurduğumuz ve her fırsatta bölgemizi ve ülkemizi Avrupa'ya taşıma ve tanıtmada önemli desteği olan bir akademisyendir. Ülkemiz, bölgemiz ve Serik için önemli gayret gösteren IKG Enstitüsü Başkanı Dr. Latif Çelik'e ayrıca teşekkür ediyorum. Bölgemizde bir uluslararası programın hayata geçmesinde büyük emeği vardır. Bütün bu gayretlerimiz sonunda hem ülkemiz, hem bölgemiz hem de Türk-Alman Dostluğu kazanacaktır" şeklinde konuştu. - ANTALYA