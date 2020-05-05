Günseli Kato ile Ramazan sohbeti

Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan'ın ruhuna uygun programları sosyal medya üzerinden vatandaşlarla buluşturmaya devam ettiğini duyurdu.

Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan'ın ruhuna uygun programları sosyal medya üzerinden vatandaşlarla buluşturmaya devam ettiğini duyurdu.Enes Yıldırım'ın sunumuyla hafta içi her gün 18.00'da başlayıp iftar saatine kadar süren "Eyüpsultan'da Ramazan" programıyla Ramazan'ın huzurunun evlere taşındığı belirtildi.

Sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan programda, Enes Yıldırım'ın konuğu, ünlü sanatçı Günseli Kato oldu. Ramazan ve sanata dair sohbetin yapıldığı programda Günseli Kato, ziyaret edemese de kendisini Eyüpsultan Hazretleri'nin huzurunda hissettiğini belirterek şunları söyledi:

"BU DÜNYAYI BİZİM KORUMAMIZ GEREKİYOR"

"Bir ramazan programında bu sene ziyaret edemediğimiz Eyüpsultan Hazretlerinin huzurundayız. Ben öyle addediyorum. Ramazan ayında o ziyareti yapıp Eyüpsultan'daki havayı hasbıhal etmek çok güzeldi, şahane tarihi günlerdi. İnşallah o günler yine geriye gelecek. Bu geçirdiğimiz günler de bizim için, hepsi bizim için. Bu yaşadıklarımız yaradanın bize kendine gel demesi diye addediyorum. İnsan olmasa da dünya var oluyor. Fakat insan olup da diğer mahlukatlar olmadığı zaman dünya olmuyor zaten. Bu dünyayı bizim korumamız gerekiyor."

Tarihçi-Yazar Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun Eyüpsultan Türbesi'nin sırları ve bilinmeyenleri hakkında bilgiler paylaştığı programda, Mehmet Dilbaz ise Eyyüb el-Ensari'nin hayatından kesitler anlattı.Programda ayrıca Halit Törün'den Kuran-ı Kerim Tilaveti, Hacivat – Karagöz gösterisi, Cengiz Gökdemir ile Ali Metin Özdemir'den tasavvuf müziğinin en güzel eserleri ve ilahileri yer aldı. Ramazan Mutfağı köşesinde ise Şef Doğa Çitçi, geleneksel Türk ve Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden örnekler sundu.

Kaynak: DHA