Günlüğü 2 bin dolar! İşgale direnen Ukrayna yabancı lejyonerlerden ordu kuruyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 14'üncü günü geride kalmaya başlamışken sivillerin tahliyeleri için ilan edilen geçici ateşkes sebebiyle bölgede önceki günlere göre bir sessizlik hâkim. Taraflar diplomasi masasında çözüm aramaya devam ederken Ukrayna yönetimi bir yandan da ateşkes sonrası yeniden başlayacak ağır saldırılara hazırlanmaya çalışıyor.

RUSYA KARA GÜCÜ BAKIMINDAN OLDUKÇA ÜSTÜN

Rusya ve Ukrayna arasında askeri güçler arasında büyük bir dengesizlik olduğu daha savaş başlamadan önce uzmanların üzerinde durduğu bir konuydu. Hava saldırı araçlarında büyük bir üstünlük sahibi olan Rusya kara güçlerinde de sayısal olarak Ukrayna'dan oldukça üstün. Kiev yönetimi ise bu eşitsizliğin üstesinden gelmek için dünyaya uzanan bambaşka bir kapı açmış durumda.

ÇAĞRIYI ZELENSKİ YAPMIŞTI

Hükümet tarafından açıklanan ve bizzat Zelenski'nin çağrısıyla desteklenen bu girişim farklı ülkelerden gelecek gönüllü paralı askerlerle oluşturulacak yeni bir Lejyoner grubu; yani Ukrayna'nın gayrı resmi ikinci bir orduya sahip olması. Bu amaçla devlet kontrolünde resmi bir internet sitesi kurulurken bu site üzerinden belli başlı bazı adımları takip ederek uygun durumdaki adaylar Ukrayna'ya gitmeye ve orduyla birlikte saf tutmaya teşvik ediliyor. Adaylara bu görev için günlük 2 bin dolarlık bir ücret de öneriliyor.

ÖZEL ŞİRKETLER DE LEJYONER ALIMINA BAŞLADI

Özellikle İngiltere, ABD ve Avrupa ülkelerinden Rus işgaline karşı olan, Ukrayna kökenlerine sahip ya da önceden askerlik deneyimi olan kişiler bu çağrıyı karşılıksız bırakmadı. Devletin açtığı internet sitesinin dışında bazı özel şirketler de lejyoner alımına başladı ve bu şirketlerin reklamları yabancı ülkelerde internet üzerinden yayınlanmaya başladı.

"HERKESİ SAVUNMA GÜÇLERİNE KATILMAYA DAVET EDİYORUZ"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski yaptığı çağrıda "Avrupa'nın güvenliği için kurulan savunma güçlerine herkesin katılmasını bekliyoruz. İsteyen herkes Ukraynalılarla birlikte omuz omuza savaşabilir ve 21. yüzyılın işgalcilerine karşı durabilir" sözlerini kullanmıştı.

BAŞVURU ŞARTLARI RESMİ SİTEDE YER ALDI

https://fightforua.org/ adresinde bulunan resmi sitede Zelenski'nin bu çarpıcı çağrısına da yer verilmiş. Sitede Ukrayna ordusu askerlerinin fotoğraflarının yanı sıra başvuru için gerekli şartlar ve izlenecek adımlar da teker teker paylaşılmış.

İNTERNET SİTESİNDE BÜTÜN BİLGİLER MEVCUT

Sitede kredi kartı bildirme zorunluğunun kaldırıldığı açıklanırken gelecek kişilere tam destek verileceği ve Ukrayna'da katılacakları savaşın kendilerine 'hayati' tecrübeler katacağı belirtilmiş. İzlenecek adımlar arasında ise gönüllülerin önce kendi ülkelerindeki Ukrayna elçiliklerine başvurup gerekli işlemleri tamamlamaları ilk sırada yer alıyor. Bu adımdan sonra talep edecekleri ekipmanların listesini vermeleri istenen lejyonerler topladıkları belgelerle birlikte Ukrayna'ya güvenli geçiş için yönlendiriliyor.

Kişilerin Lejyoner grubuna hangi ülkelerden katılabileceği gerek bir listeyle gerekirse harita üzerinde detaylıca tanımlanmış durumda. Bu konuda yapılan son açıklamalara göre dünyanın 52 farklı ülkesinden en az 20 bin kişi Ukrayna'ya savaşa katılmaya çoktan gitti ve cephedeki yerini aldı bile.