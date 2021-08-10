Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç - Haberler | Güncel

Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı Türk askeri kumanyasını yangında mahsur kalan anne köpeğe hediye etti Muğla ve Aydın'da yaklaşık 2 haftadır devam eden orman yangınlarında zaman zaman dramatik ve duygusal anlar da yaşanıyor.

Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı

Türk askeri kumanyasını yangında mahsur kalan anne köpeğe hediye etti

MUĞLA - Muğla ve Aydın'da yaklaşık 2 haftadır devam eden orman yangınlarında zaman zaman dramatik ve duygusal anlar da yaşanıyor. Yangın dolayısıyla Yatağan'da canlarını kurtarmak için evini terk etmek zorunda kalan bir ailenin bağlı olan köpeği ve yavruları bölgede görevli askerlerin operasyonu ile kurtarıldı. Kameralara yansıyan olayda anne köpek ve yavrularının durumu herkesi duygulandırdı.

Muğla ve Aydın'da günlerdir devam eden orman yangınları, sadece ormanları değil insanları ve masum hayvanları da olumsuz etkiledi. Yatağan ilçesine bağlı bir kırsal köyde görev yapan jandarma ekipleri, bir evin kenarındaki taş duvarın içinde yavru köpek inlemesi duyunca hemen seferber oldu. Bölgeye gelen askerler, önce duvarı dikkatli bir şekilde yıkıp taşların arasındaki yavru köpeği kurtardı. Ardından bağlı olduğu için yangından kaçamayan anne köpeği ve yavrularını sahip çıktı. Günlerdir aç olan anne köpeği kumanyaları ile doyuran asker, köpeğin yavrularını emzirmesine de yardımcı oldu. Yangından şans eseri kurtulan anne köpek askerin kumanyalarını bir çırpıda bitirmesi köpeğin uzun süredir aç ve susuz olduğunu gösterdi.

Başarılı bir operasyona kurtarılan anne köpek ve yavruları Türk askerinin dikkati ve duyarlılığı sayesinde kurtarılmış oldu.

Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı
Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı
Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı
Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Aysel İpar son yolculuğuna uğurlandı
Türk Sanat Müziği Sanatçısı Aysel İpar son yolculuğuna uğurlandı
267 yangın kontrol altına alındı, 2 şehirde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
267 yangın kontrol altına alındı, 2 şehirde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Bülent Turan Bülent Tüfenkci Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Deniz Akkaya Süreyya Yalçın
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 22:52:31. #1.15#

title