Kahraman askerlerimiz, yangında mahsur kalan anne ve yavruları böyle kurtardı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yangından kaçmak zorunda kalan bir ailenin köpeği ve yavruları mahsur kaldı. Bölgedeki askerler bir inleme sesine yönelince, taşların altında kalan köpekler olduğunu fark etti. Ekipler, tüm yavruları ve anne köpeği bir bir kurtardı. Bağlı olduğu için yavrularını doyuramayan anneye de yemek verildi. Cep telefonuyla kaydedilen o anlar herkesi duygulandırdı.

Muğla ve Aydın'da yaklaşık 2 haftadır devam eden orman yangınlarında zaman zaman dramatik ve duygusal anlar da yaşanıyor. Şimdiye kadar yüz binlerce hayvan öldü, yüzlerce insan da evlerini terk etmek zorunda kaldı.

BİR İNLEME SESİ DUYDULAR

Günlerdir devam eden orman yangınları, sadece ormanları değil insanları ve masum hayvanları da olumsuz etkiledi. Yatağan ilçesine bağlı bir kırsal köyde görev yapan jandarma ekipleri, bir evin kenarındaki taş duvarın içinde yavru köpek inlemesi duyunca hemen seferber oldu.

DUVARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE YIKTILAR

Bölgeye gelen askerler, önce duvarı dikkatli bir şekilde yıktı. Ardından bağlı olduğu için yangından kaçamayan anne köpeği ve yavrularına kurtarıldı. Günlerdir aç olan anne köpeği kumanyaları ile doyuran asker, köpeğin yavrularını emzirmesine de yardımcı oldu.

GÜNLERDİR AÇ VE SUSUZLARMIŞ

Yangından şans eseri kurtulan anne köpek askerin kumanyalarını bir çırpıda bitirmesi, köpeğin uzun süredir aç ve susuz olduğunu gösterdi. Başarılı bir operasyona kurtarılan anne köpek ve yavruları Türk askerinin dikkati ve duyarlılığı sayesinde kurtarılmış oldu.

ANNE VE YAVRULARI KORUMA ALTINDA

Jandarma Genel Komutanlığı, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Anne ile yavruları kavuştu. Muğla Yatağan'da, yangın bölgesinde bulunan ve bağlı olduğu için kendisini ve yavrularını besleyemeyen bir köpek, personelimiz tarafından yavrularıyla birlikte koruma altına alınmıştır." notuna yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı