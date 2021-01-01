Günler ne zaman uzayacak? 2021 gün uzaması ne zaman? Günler ne zaman uzamaya başlar?
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Günler ne zaman uzayacak? 2021 gün uzaması ne zaman? Günler ne zaman uzamaya başlar?

01.01.2021 17:40 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:43
Günler ne zaman uzayacak? 2021 gün uzaması ne zaman? Günler ne zaman uzamaya başlar?

Günler ne zaman uzayacak sorusu havaların erken saatlerde kararması dolayısıyla pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Kuzey Yarım Kürede günlerin uzaması halinde daha uzun günlerin yaşanacağı ülkemizde, kış başlangıcı önem arz eder. Peki, günler ne zaman uzayacak? 2021 gün uzaması ne zaman? Günler ne zaman uzamaya başlar?

Günler ne zaman uzayacak sorusu, özellikle sabah karanlıkta evden çıkıp akşam yine karanlıkta eve giren vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gün uzaması ne zaman sorusunun bilimsel açıklamasına göre,21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.

GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK?

Günlerin uzaması, 1 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.

Bunun yanından 21 Aralık tarihinde şu olaylar da yaşanır;

Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir.

Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır.

Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir.

Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gece yaşanır.

Bu tarihten sonra (21 Aralık) Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.

Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır.

En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır.Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an,gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır.

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