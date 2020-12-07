Günkırı beldesindeki su deposu yeni kaynakla beslenecek

Günkırı Belediyesi, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki su deposuna yeni bir kaynaktan su aktarılması için çalışma başlattı.

Günkırı Belediyesi, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki su deposuna yeni bir kaynaktan su aktarılması için çalışma başlattı.

Beldedeki su kaynaklarını değerlendirmeyi amaçlayan belediye, bu kapsamda akış hızı yüksek olan yeni bir su kaynağını, döşediği borularla mahalledeki su deposuna bağlayacak.

Çalışmaları inceleyen Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, tespit ettikleri su kaynakları sayesinde elektriğe ihtiyaç duymadan bu kaynakları şebeke hatlarına bağladıklarını söyledi.

Bu kaynaklar sayesinde elektrik masraflarından tasarruf sağladıklarına vurgu yapan Çetinsoy, "Çalışmalarımız mühendis nezaretinde tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu çalışmamızı bitirip, halkımızın su ihtiyacını sorunsuz bir şekilde karşılamış olacağız. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin